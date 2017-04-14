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ЭКОНОМИКА РБ
МНС ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИП УЧЕТА ТОВАРОВ
10:15 14.04.2017
Министерство по налогам и сборам Беларуси прорабатывает вопросы упрощения порядка ведения индивидуальными предпринимателями учета товаров (готовой продукции).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, в настоящее время учет поступления и реализации (выбытия) товаров ИП осуществляется в книге учета товаров (готовой продукции) по форме согласно приложению 6 к Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально) №42.
Такой учет ведется по каждому поставщику в разрезе каждого документа, подтверждающего приобретение (поступление) товаров, с указанием наименования (сорта, артикула) товаров. Для каждого наименования (сорта, артикула) товаров отводится необходимое количество строк.
В целях упрощения ведения ИП учета товаров в розничной торговле МНС предлагает предоставить данной категории плательщиков право осуществлять учет товаров в суммовом выражении, в разрезе каждого товаросопроводительного документа, подтверждающего приобретение (поступление) товаров. В связи с чем, предлагается дополнить Инструкцию №42 отдельным приложением «Книга суммового учета товаров», а также отдельной главой «Суммовой учет товаров».
Замечания и предложения по проекту главы «Суммовой учет товаров» (вместе с приложением «Книга суммового учета товаров») можно направлять в Министерство по налогам и сборам Беларуси до 21 апреля на электронный адрес: с пометкой «Об учете индивидуальных предпринимателей».
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