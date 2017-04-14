РУП «Белпочта» 18-21 апреля примет участие в XXIV Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017», где представит современные решения, основанные на информационных технологиях, сервисы и услуги для частных лиц и бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках форума состоится презентация почтового интернет-магазина белорусских товаров shop.belpost.by - крупнейшей виртуальной торговой площадки, объединяющей ведущие отечественные бренды, с возможностью продажи товаров за рубеж; дистанционных/бесконтактных сервисов на базе IT.

Кроме того, состоится демонстрация услуг для бизнес-партнеров в сегменте E-commerce: презентация услуг электронной коммерции; дистанционное оформление услуг «Личный кабинет», как простой и быстрый способ персонального управления услугами предприятия в режиме online посредством единого аккаунта.

Выгодное решение для корпоративных клиентов «Почтовый курьер», который обеспечивает комплексное обслуживание в офисе на выгодных условиях и позволяет расширить географию доставки «от двери до двери» по всей территории республики, также будет представлено.

РУП «Белпочта» принимает участие в организации и проведении IX Национальной филателистической выставки «Белфила-2017», посвященной 25-летию первой белорусской почтовой марки и 950-летию города Минска. Для участия в выставке «Белфила-2017» прислано 115 коллекций из разных стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Молдовы, Польши, России и Украины. Выставка продемонстрирует коллекции отечественных и зарубежных филателистов; познакомит посредством филателии с историей Беларуси, мировой культурой и достижениями в различных областях. Во время выставки проводится конкурс-опрос «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2016 года».

Для посетителей стенда РУП «Белпочта» будет организована акция, посвященная Году науки и 950-летию Минска, предоставлена возможность поздравить родных и друзей с предстоящими праздниками с помощью бесконвертного письма Self mailer, а также проведена познавательная викторина о почте с вручением памятных сувениров.