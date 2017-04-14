В Министерстве промышленности 13 апреля состоялось заседание коллегии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на заседании рассмотрены меры по повышению качества выпускаемой продукции и итоги работы субъектов товаропроводящей сети предприятий Министерства промышленности.

«Сегодня Минпромом уделяется особое внимание вопросам повышения качества выпускаемой продукции. Именно этот фактор является основой в сохранении и повышении конкурентоспособности товаров, производимых нашими предприятиями. Благодаря высокому качеству можно быть конкурентоспособным как на отечественном, так и на зарубежных рынках», - отметил при открытии коллегии первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

В 2015 г. Минпромом утверждена долгосрочная отраслевая программа по повышению качества выпускаемой продукции на 2016-2020 гг. Документом предусмотрено лидерство руководителя и вовлечение всего персонала организаций в управление качеством производимых товаров, начиная с разработки конструкторской и технологической документации на изделие. Предусмотрено многоуровневое обучение сотрудников предприятий современным методам предупреждения дефектов, профессиональной подготовки кадров, а также определены целевые количественные показатели результативности функционирования систем менеджмента, устанавливающие ежегодное снижение количества рекламаций и уровня дефектности по видам выпускаемой продукции.

В настоящее время в организациях системы Минпрома внедрены современные системы менеджмента качества, сертифицированные в национальных органах на соответствие стандартам серии ИСО 9000.

Переходя к обсуждению второго вопроса, Геннадий Свидерский подчеркнул, что качество является и основополагающим элементом в наращивании экспорта.

В 2016 году всего по Минпрому поставлено на экспорт товаров на сумму 3,369 млрд. долларов США (темп роста – 103,2%). Через субъекты ТПС экспортировано продукции на сумму 2,388 млрд. долларов. По состоянию на январь 2017 г. организации системы Министерства промышленности имеют за рубежом 2488 субъектов ТПС в формате торговых домов (40), сборочных производств (50), сервисных технических центров (1228), дилеров и дистрибьюторов (1170).

Стоит отметить, что в целях наращивания объемов экспорта и его диверсификации в настоящее время ведется работа по созданию 19 новых субъектов ТПС в 13 странах.

В заседании коллегии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, представители смежных министерств и ведомств, руководители ведущих организаций Минпрома.