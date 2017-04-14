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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
09:18 14.04.2017
Четыре парогенератора, предназначенные для оснащения энергоблока №1 Белорусской АЭС, установлены на штатное место в здании реактора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госпредприятия «Белорусская АЭС», корпус каждого парогенератора, весом 330 тон, был поднят на транспортную эстакаду и по рельсам, через транспортный шлюз, перемещен внутрь здания реактора на отметку +26,00 и, с помощью полярного крана, установлен на штатное место.
В настоящее время ведутся подготовительные работы для начала сварки главного циркуляционного трубопровода.
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