Четыре парогенератора, предназначенные для оснащения энергоблока №1 Белорусской АЭС, установлены на штатное место в здании реактора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госпредприятия «Белорусская АЭС», корпус каждого парогенератора, весом 330 тон, был поднят на транспортную эстакаду и по рельсам, через транспортный шлюз, перемещен внутрь здания реактора на отметку +26,00 и, с помощью полярного крана, установлен на штатное место.

В настоящее время ведутся подготовительные работы для начала сварки главного циркуляционного трубопровода.