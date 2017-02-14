ЭКОНОМИКА РБ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН-КОФЕЙНЯ СОАО «КОММУНАРКА» ОТКРЫЛСЯ В ГРОДНО

09:43 15.02.2017 Фирменный магазин-кофейня СОАО «Коммунарка» открылся 13 февраля в Гродно (ул. Виленская, 2). Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в открытии приняли участие заместитель начальника управления торговли Гродненского облисполкома Алла Лебедева и начальник отдела общественного питания и услуг Гродненского облисполкома Янина Близневская.