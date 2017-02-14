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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН-КОФЕЙНЯ СОАО «КОММУНАРКА» ОТКРЫЛСЯ В ГРОДНО
09:43 15.02.2017
Фирменный магазин-кофейня СОАО «Коммунарка» открылся 13 февраля в Гродно (ул. Виленская, 2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в открытии приняли участие заместитель начальника управления торговли Гродненского облисполкома Алла Лебедева и начальник отдела общественного питания и услуг Гродненского облисполкома Янина Близневская.
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