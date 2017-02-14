17 февраля генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов проведет «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопрос генеральному директору предприятия, поделиться своим мнением, высказать предложения по относящимся к компетенции РУП «Белтелеком» актуальным вопросам можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону (017) 327-19-19.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на «прямую телефонную линию» необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.