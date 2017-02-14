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ЭКОНОМИКА РБ


«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» СОСТОИТСЯ 17 ФЕВРАЛЯ
09:36 15.02.2017

17 февраля генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов проведет «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопрос генеральному директору предприятия, поделиться своим мнением, высказать предложения по относящимся к компетенции РУП «Белтелеком» актуальным вопросам можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону (017) 327-19-19.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на «прямую телефонную линию» необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.
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