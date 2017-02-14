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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПОЯВЯТСЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
09:22 15.02.2017

В рамках развития «зеленой экономики» предприятием «Витебскоблнефтепродукт» разработан проект реконструкции АЗС на пересечении международных автотрасс Брест – Москва и Санкт-Петербург – Одесса в Оршанском районе, которая будет оснащена системой электрической подзарядки электромобилей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Завалов членам общественного координационного экологического совета, действующего при структуре Минприроды, пишет газета «Витебские вести».

К слову, ОАО «Витязь» недавно изготовило три зарядные станции, которые сейчас проходят тестирование и сертификационные испытания. Также здесь разработан модельный ряд подобного оборудования. В феврале предприятие планирует установить зарядную станцию для электромобилей в Витебске на автостоянке на проспекте Строителей.

По словам Сергея Завалова, переход в будущем на электротранспорт пойдет на пользу экологической обстановке, так как из выхлопной трубы автомобиля в атмосферу выделяется свыше 200 вредных соединений. Благодаря использованию современных видов топлива с 2010 года выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств уменьшились на 19,2%, при этом автопарк на Витебщине вырос более чем на 20%.

Согласно данным за 2015 год у индивидуальных владельцев числилось 399,2 тыс. единиц техники, в предприятиях и организациях – 51,1 тыс. Сергей Завалов отметил, что с 2004-го по инициативе Минприроды проводится конкурс на лучшую автотранспортную организацию в работе по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В числе лидеров автобусный парк №3 Орши ОАО «Витебскоблавтотранс», который неоднократно был победителем и призером республиканского конкурса. С 15 февраля до 1 апреля пройдет областной этап. К участию приглашаются автопредприятия, имеющие от 50 единиц техники и пост контроля токсичности и дымности отработанных газов.
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