Сегодня в Бресте открылся первый в Беларуси инспекционно-досмотровой комплекс, предназначенный для осмотра грузовых железнодорожных составов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, строительство ИДК в районе парка «Заречица» станции «Брест-Северный» осуществлено в рамках межправительственного соглашения Беларуси и Китайской Народной Республики.

«Развитие деловых связей с китайскими партнерами в сфере модернизации объектов таможенной инфраструктуры свидетельствует об эффективной реализации договоренностей, достигнутых ранее на уровне Правительств наших государств, а данный проект позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности перевозок с точки зрения эффективного противодействия контрабанде», – сказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Китайской компанией Nuctech Company Limited в качестве международной технической помощи поставлено новое оборудование для современного ИДК, осуществлено финансирование проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Общая стоимость инвестиций составила около 5,5 млн. долларов США. За основу взят аналогичный проект, успешно разработанный специалистами из КНР и реализованный в других странах мира.

Советник по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в Республике Беларусь Ян Сюминь и генеральный директор компании Nuchtech Company Limited по делам Азии и СНГ Янг Бо отметили высокий уровень и безопасность современной техники, которую таможенники используют в работе и выразили готовность продолжить дальнейшее международное сотрудничество.

В ходе строительства инспекционно-досмотрового комплекса возведен сканирующий туннель, операторная для работы сотрудников таможни, трансформаторная подстанция, сети инженерного обеспечения и другое оборудование. Современный комплекс оснащен технологией быстрого контроля и скоростной самоадаптации, благодаря чему может «просвечивать» движущиеся вагоны.

Новый ИДК - эффективный инструмент для выявления незаконного перемещения через границу товаров, следующих железнодорожным транспортом, за счет вывода на дисплей рентгенографического изображения груза, шасси и содержимого сканируемых объектов. Это позволяет не вскрывать грузовые составы и не проводить без необходимости досмотр товаров.

Автоматизированная система оснащена высокоактивным электронным линейным ускорителем и детектором с высокими эксплуатационными характеристиками, что обеспечивает качественное «просвечивание» и помехоустойчивость, позволяя создавать четкое изображение без искажения. В ходе работы система запускается автоматически при приближении поезда. По прибытии железнодорожного состава измеряется его скорость и рентгеновские лучи контролируются таким образом, чтобы не выполнялось сканирование локомотива и пассажирских вагонов. Система самостоятельно распознает каждый отдельный вагон и сохраняет фотографии.

Длительность беспрерывной работы комплекса составляет один час, что соответствует требованиям для железнодорожных транспортных средств большой протяженности. Комплекс имеет достаточно большие размеры для сканирования стандартных вагонов шириной 3,75 м. и высотой 5.3 м.

Технические параметры ИДК соответствуют стандартам радиационной безопасности и защиты от рентгеновского излучения, рекомендованные международными организациями МАГАТЭ, ВОЗ и Международной комиссией по радиологической защите. Техника обеспечивает полную безопасность работающих операторов, сканируемых товаров и находящихся в непосредственной близости людей.

Использование в работе железнодорожного ИДК позволит брестским таможенникам существенно сократить время проведения таможенного контроля, будет способствовать улучшению транзитной привлекательности Республики Беларусь.

В перспективе данный комплекс сможет стать надежным звеном в реализуемом проекте «Экономический пояс шелкового пути» и обеспечить эффективное администрирование таможенных формальностей при транзите товаров в страны Европейского союза.