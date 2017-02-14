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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ПОДВЕДЕТ ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ И ОПРЕДЕЛИТ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
18:18 14.02.2017
15 февраля в Минске состоится заседание Совета ГПО «Белэнерго».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, основной вопрос повестки — рассмотрение итогов работы организаций, входящих в состав объединения, за 2016 год и задачи, стоящие перед объединением в этом году.
В рамках заседания также будут рассмотрены выполнение технико-экономических показателей работы энергосистемы, доведенных заданий по энергосбережению; обеспечение надежной работы оборудования, итоги проведения ремонтной кампании; состояние охраны труда и техники безопасности, работа по профилактике травматизма; итоги реализации важнейших инвестиционных проектов; экспорт товаров и услуг; выполнение отраслевой стратегии наращивания объемов производства и сбыта, сокращения остатков готовой продукции на складах, программы по импортозамещению; результаты экономической и финансовой деятельности организаций объединения; антикоррупционная деятельность; выполнение отраслевого тарифного соглашения; утверждение плана работы Совета ГПО «Белэнерго» на 2017 год и другие.
В ходе заседания Совета планируется заслушать доклады заместителей генерального директора ГПО «Белэнерго» по курируемым направлениям деятельности объединения, а также отчеты руководителей областных энергоснабжающих организаций и руководителей ОАО «Бобруйскэнергомонтаж», ОАО «Белсельэлектросетьстрой», ОАО «Белэнергоавтоматика», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» и других.
В качестве основных приоритетов в 2017 году деятельности организаций, входящих в ГПО «Белэнерго», будут рассмотрены вопросы надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, безубыточной работы и дальнейшего снижения издержек производства.
В работе Совета ГПО «Белэнерго» планируется участие руководства Министерства энергетики, Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности и других заинтересованных.
Деятельность ГПО «Белэнерго» направлена на обеспечение надежного, безопасного, экономически эффективного функционирования и инновационного развития производства, передачи, распределения и продажи электрической и тепловой энергии. В состав объединения входят 30 организаций, в том числе: шесть республиканских унитарных предприятий электроэнергетики, республиканское унитарное предприятие «Объединенное диспетчерское управление», строительно-монтажный комплекс, организации производственной инфраструктуры, ремонтно-наладочные предприятия, проектные организации и учреждения образования. В системе работает более 65 тыс. человек.
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