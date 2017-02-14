Продукция Толочинского консервного завода удостоена золотой и серебряной медали на выставке «ПродЭкспо-2017» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, представители РУП "Толочинский консервный завод" подчеркнули, что продукцию завода отличает натуральный состав выпускаемой продукции, что позволило добиться высокого признания на данном выставочном мероприятии.

Кроме того, представители завода отмечают оживление интереса российских поставщиков к продукции завода и надеются на заключение соответствующих договоров на поставки.

В этом году зарубежная часть «ПродЭкспо» познакомила посетителей с продукцией 573 фирм из 66 стран мира. Беларусь в выставке представляли почти 90 белорусских предприятий.