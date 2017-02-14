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ЭКОНОМИКА РБ


ВПЕРВЫЕ В ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС»
17:52 14.02.2017

18 февраля в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы впервые состоится фестиваль науки среди школьников «Физика вокруг нас».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, параллельно с фестивалем состоятся также V научно практическая конференция школьников «Физика вокруг нас» и областной конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект».

Мероприятия рассчитаны на школьников 5-11 классов, интересующихся физикой, информатикой, астрономией, электроникой и робототехникой.

Перед ребятами выступят сотрудники крупных робототехнических центров Беларуси и ведущих университетов страны. Школьникам будет предоставлена уникальная возможность живого общения с представителями мира науки и IT-компаний, а также студентами и аспирантами, выбравшими физику и информатику в качестве своего жизненного пути.

В программе фестиваля предусмотрены увлекательные выступления и мастер-классы известных ученых, демонстрация занимательных экспериментов, занятия по робототехнике, а также профориентационные консультации специалистов.

Участие в мероприятиях бесплатное. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию и заполнить форму участника на сайте физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы.

Организаторами научных форумов выступили купаловский университет, РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб» и образовательный центр «Стемлаб».
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