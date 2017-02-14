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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫМИ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК
17:33 14.02.2017
Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела обследования строительных конструкций ОАО «Проектно-технологический институт «Промзернопроект».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, должностное лицо с февраля 2014 по сентябрь 2016 года получило незаконные денежные вознаграждения в общей сумме свыше 9 тысяч рублей от сотрудника ЖРЭО Фрунзенского района за составление заведомо ложных технических заключений по обследованию строительных конструкций жилых помещений. Техническое заключение было необходимо для согласования в администрации Фрунзенского района вопроса проведенной физическими лицами перепланировки своих квартир.
Всего в ходе предварительного расследования установлено 19 эпизодов изготовления ложных заключений.
На основе собранных по уголовному делу доказательств должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 430 (взятка) и ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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