В Беларуси объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, мероприятие организуется с целью повышения уровня подготовки молодых специалистов Беларуси в области менеджмента.

Олимпиада проводится в рамках международного Глобального проекта «Молодежное творческое движение “Эстафета качества”», направленного на вовлечение в движение за деловое совершенство и качество творческой молодежи разных стран, совершенствование организаций, повышение качества продукции и услуг, достижение устойчивого развития общества и улучшение качества жизни.

В ней могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования Республики Беларусь, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проводится в два этапа.

На первом этапе участники и команды-участники (команда должна состоять из четырех человек) до 1 марта 2017 г. направляют заявки и рефераты в учреждения высшего образования (в том случае, если они являются студентами/магистрантами) или секретариат Республиканской экспертной комиссии (далее – Секретариат), созданный на базе Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) и Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Для подготовки реферата участники Олимпиады могут использовать одну из предложенных тем:

– Актуальность эффективного менеджмента качества в условиях рыночной экономики;

– Качество – всеобщее поле для конкуренции;

– Место метрологии в системе менеджмента качества;

– Качество продукции, услуг и процессов как объект управления;

– Внедрение инновационных методов менеджмента качества – перспективная возможность обеспечения стабильности качества;

– Применение техник эффективного менеджмента для создания конкурентных преимуществ;

– Система идентификации и прослеживаемости продукции в организации – важнейший элемент системы менеджмента качества;

– Влияние развития информационных технологий на обеспечение качества продукции, услуг и процессов;

– Повышение качества в сельском хозяйстве – увеличение экспортного потенциала страны;

– Менеджмент риска как основа устойчивого успеха организации;

– Системы экологического менеджмента с точки зрения всеобщего менеджмента качества;

– Менеджмент: наука или искусство?;

– Практика применения инструментов эффективного менеджмента в научной сфере;

– Использование менеджмента рисков в научной деятельности;

– Инновационный менеджмент во взаимосвязи с научно-техническим прогрессом.

Реферат может быть также подготовлен и по собственной теме, отражающей вопросы, связанные с применением практик и методов менеджмента; особенностями систем менеджмента на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001; интегрированием систем менеджмента; построением системы менеджмента на основе концепций и моделей совершенства (например, модели EFQM).

Подготовка рефератов может осуществляться как отдельными участниками, так и командами из числа студентов, магистрантов и специалистов в области качества.

Профилирующие кафедры учреждений высшего образования или Секретариат проводят отбор лучших рефератов и определяют финалистов.

Для участия в Олимпиаде во втором этапе учреждения высшего образования до 15 апреля 2017 г. передают документы финалистов в Секретариат с сопроводительным письмом и результатами оценки по установленным критериям.

Второй этап Олимпиады организуется и проводится в БелГИСС. Участники проходят тестирование, решают ситуационные задачи, представляют презентации, подготовленные на основе рефератов.

Подведение итогов Олимпиады осуществляется Республиканской экспертной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Министерства образования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента.

Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени, поощрительными призами и получат право на публикацию своих работ в виде научных статей в изданиях Госстандарта.

Победители также могут участвовать в Международной Олимпиаде по менеджменту, проводимой в соответствии с решением Международной гильдии профессионалов качества и Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.