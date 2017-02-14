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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЯВЛЕНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 2017 ГОДА
17:18 14.02.2017
В Беларуси объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, мероприятие организуется с целью повышения уровня подготовки молодых специалистов Беларуси в области менеджмента.
Олимпиада проводится в рамках международного Глобального проекта «Молодежное творческое движение “Эстафета качества”», направленного на вовлечение в движение за деловое совершенство и качество творческой молодежи разных стран, совершенствование организаций, повышение качества продукции и услуг, достижение устойчивого развития общества и улучшение качества жизни.
В ней могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования Республики Беларусь, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.
Олимпиада проводится в два этапа.
На первом этапе участники и команды-участники (команда должна состоять из четырех человек) до 1 марта 2017 г. направляют заявки и рефераты в учреждения высшего образования (в том случае, если они являются студентами/магистрантами) или секретариат Республиканской экспертной комиссии (далее – Секретариат), созданный на базе Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) и Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС).
Для подготовки реферата участники Олимпиады могут использовать одну из предложенных тем:
– Актуальность эффективного менеджмента качества в условиях рыночной экономики;
– Качество – всеобщее поле для конкуренции;
– Место метрологии в системе менеджмента качества;
– Качество продукции, услуг и процессов как объект управления;
– Внедрение инновационных методов менеджмента качества – перспективная возможность обеспечения стабильности качества;
– Применение техник эффективного менеджмента для создания конкурентных преимуществ;
– Система идентификации и прослеживаемости продукции в организации – важнейший элемент системы менеджмента качества;
– Влияние развития информационных технологий на обеспечение качества продукции, услуг и процессов;
– Повышение качества в сельском хозяйстве – увеличение экспортного потенциала страны;
– Менеджмент риска как основа устойчивого успеха организации;
– Системы экологического менеджмента с точки зрения всеобщего менеджмента качества;
– Менеджмент: наука или искусство?;
– Практика применения инструментов эффективного менеджмента в научной сфере;
– Использование менеджмента рисков в научной деятельности;
– Инновационный менеджмент во взаимосвязи с научно-техническим прогрессом.
Реферат может быть также подготовлен и по собственной теме, отражающей вопросы, связанные с применением практик и методов менеджмента; особенностями систем менеджмента на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001; интегрированием систем менеджмента; построением системы менеджмента на основе концепций и моделей совершенства (например, модели EFQM).
Подготовка рефератов может осуществляться как отдельными участниками, так и командами из числа студентов, магистрантов и специалистов в области качества.
Профилирующие кафедры учреждений высшего образования или Секретариат проводят отбор лучших рефератов и определяют финалистов.
Для участия в Олимпиаде во втором этапе учреждения высшего образования до 15 апреля 2017 г. передают документы финалистов в Секретариат с сопроводительным письмом и результатами оценки по установленным критериям.
Второй этап Олимпиады организуется и проводится в БелГИСС. Участники проходят тестирование, решают ситуационные задачи, представляют презентации, подготовленные на основе рефератов.
Подведение итогов Олимпиады осуществляется Республиканской экспертной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Министерства образования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента.
Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени, поощрительными призами и получат право на публикацию своих работ в виде научных статей в изданиях Госстандарта.
Победители также могут участвовать в Международной Олимпиаде по менеджменту, проводимой в соответствии с решением Международной гильдии профессионалов качества и Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.
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