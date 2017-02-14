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ЭКОНОМИКА РБ
В ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПЯТЬ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ, ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ ЛИШЕНЫ СТАТУСА РЕЗИДЕНТОВ ПВТ
16:45 14.02.2017
На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 10 февраля 2017 года в качестве новых резидентов ПВТ были зарегистрированы пять ИТ-компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, зарегистрированы:
ООО ”Некстсофт“, которое специализируется на разработке программного обеспечения на заказ в сфере web и mobile технологий;ООО ”БелПрайм“ – продуктовая компания, специализируется на разработке программного обеспечения в сфере интернет-маркетинга;
ООО ”Йеллоу софт“ - специализируется на разработке мобильных приложений, облачных систем и систем электронного документооборота в сфере индустрии путешествий, банковского дела и телекоммуникаций;
ООО ”Софтарекс Технолоджиес“ занимается разработкой программного обеспечения в сфере здравоохранения, дистанционного образования, энергетики, интернета вещей, компьютерного зрения и программной инженерии;
УП ”АндерсенБел“ - специализируется на разработке программного обеспечения в сфере здравоохранения, банковского дела, мультимедиа.
На заседании также был одобрен новый бизнес-проект компании-резидента ПВТ ООО ”Эполь Софт“, который предусматривает расширение перечня видов деятельности этой компании.
Компании ООО ”Нивал Нетворк“, СООО ”Численные методы“, ООО ”ПМиС-Софтпродукт“, ООО ”Сбербанк-Технологии“ лишены статуса резидента ПВТ.
Таким образом, по состоянию на 10 февраля 2017 года в Парке высоких технологий состоят 165 резидентов.
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