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ЭКОНОМИКА РБ


В ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПЯТЬ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ, ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ ЛИШЕНЫ СТАТУСА РЕЗИДЕНТОВ ПВТ
16:45 14.02.2017

На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 10 февраля 2017 года в качестве новых резидентов ПВТ были зарегистрированы пять ИТ-компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, зарегистрированы:

ООО ”Некстсофт“, которое специализируется на разработке программного обеспечения на заказ в сфере web и mobile технологий;ООО ”БелПрайм“ – продуктовая компания, специализируется на разработке программного обеспечения в сфере интернет-маркетинга;

ООО ”Йеллоу софт“ - специализируется на разработке мобильных приложений, облачных систем и систем электронного документооборота в сфере индустрии путешествий, банковского дела и телекоммуникаций;

ООО ”Софтарекс Технолоджиес“ занимается разработкой программного обеспечения в сфере здравоохранения, дистанционного образования, энергетики, интернета вещей, компьютерного зрения и программной инженерии;

УП ”АндерсенБел“ - специализируется на разработке программного обеспечения в сфере здравоохранения, банковского дела, мультимедиа.

На заседании также был одобрен новый бизнес-проект компании-резидента ПВТ ООО ”Эполь Софт“, который предусматривает расширение перечня видов деятельности этой компании.

Компании ООО ”Нивал Нетворк“, СООО ”Численные методы“, ООО ”ПМиС-Софтпродукт“, ООО ”Сбербанк-Технологии“ лишены статуса резидента ПВТ.

Таким образом, по состоянию на 10 февраля 2017 года в Парке высоких технологий состоят 165 резидентов.
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