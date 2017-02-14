Следственный комитет завершил расследование уголовное дело по обвинению группы лиц в хищении дизельного топлива в особо крупном размере.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, изобличена организованная группа, занимавшаяся хищением дизельного топлива путем незаконной врезки в магистральный нефтепродуктопровод «Полоцк-Вентспилс», для чего был проложен рукав длиной около двух километров.

В ходе следствия установлено, что летом 2014 года житель Браслава, 1973 года рождения, создал управляемую устойчивую организованную группу для совместной преступной деятельности на постоянной основе. В течение 2014-2015 годов в состав группы он вовлек 11 человек, все – жители Витебской области, с 1960 по 1989 г.р.

Роли обвиняемых были четко распределены, их деятельность была обеспечена необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации.

В соответствии с материалами уголовного дела установлено, что были осуществлены две несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод «Полоцк-Вентспилс» – в Миорском и Браславском районах, которые использовались для противоправной деятельности с лета 2014 года по июль 2015 и февраль 2016 года соответственно.

С помощью отводов, проложенных под землей, топливо поступало в замаскированные металлические емкости, расположенные на территории домовладений в Миорском районе.

В результате противоправной деятельности членов организованной группы УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен ущерб в сумме более 102 тысяч рублей.

Кроме того, в составе группы также находился и один из охранников УПП «Запад-Транснефтепродукт», который, используя свои служебные полномочия, имел возможность предоставлять информацию, позволявшую укрывать противоправную деятельность. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 205 (кража) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Руководителю группы и еще 5 лицам предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 205 и ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Действия еще 5 членов группы квалифицированы по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.