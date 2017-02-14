ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВНЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ХИЩЕНИИ ТОПЛИВА ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА
16:31 14.02.2017

Следственный комитет завершил расследование уголовное дело по обвинению группы лиц в хищении дизельного топлива в особо крупном размере.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, изобличена организованная группа, занимавшаяся хищением дизельного топлива путем незаконной врезки в магистральный нефтепродуктопровод «Полоцк-Вентспилс», для чего был проложен рукав длиной около двух километров.

В ходе следствия установлено, что летом 2014 года житель Браслава, 1973 года рождения, создал управляемую устойчивую организованную группу для совместной преступной деятельности на постоянной основе. В течение 2014-2015 годов в состав группы он вовлек 11 человек, все – жители Витебской области, с 1960 по 1989 г.р.

Роли обвиняемых были четко распределены, их деятельность была обеспечена необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации.

В соответствии с материалами уголовного дела установлено, что были осуществлены две несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод «Полоцк-Вентспилс» – в Миорском и Браславском районах, которые использовались для противоправной деятельности с лета 2014 года по июль 2015 и февраль 2016 года соответственно.

С помощью отводов, проложенных под землей, топливо поступало в замаскированные металлические емкости, расположенные на территории домовладений в Миорском районе.

В результате противоправной деятельности членов организованной группы УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен ущерб в сумме более 102 тысяч рублей.

Кроме того, в составе группы также находился и один из охранников УПП «Запад-Транснефтепродукт», который, используя свои служебные полномочия, имел возможность предоставлять информацию, позволявшую укрывать противоправную деятельность. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 205 (кража) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Руководителю группы и еще 5 лицам предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 205 и ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Действия еще 5 членов группы квалифицированы по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2017
валюта курс
EUR 1.9956
USD 1.8804
RUB 3.2583
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9956 -0.0155
USD 1.8804 -0.0087
RUB 3.2583 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9930 2.0040
USD 1.8770 1.8840
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 61.5500 62.1000
USD/RUB 58.0000 58.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте