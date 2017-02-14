В БГУ стартовала олимпиада по информатике и веб-программированию WebProg2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, это профориентационное мероприятие механико-математического факультета адресовано учащимся 7–11-х классов средних общеобразовательных учебных заведений.

Олимпиада WebProg2017 пройдет с февраля по апрель в два тура. Первый этап – заочный. Задания для школьников опубликованы на страницах «Настаўніцкай газеты» за 9 февраля и на сайте механико-математического факультета БГУ. Завершится отбор участников 18 марта. К состязанию в очном туре будут приглашены школьники, справившиеся с заданиями первого этапа.

Победителей олимпиады наградят почетными дипломами и специальными призами от ведущих IT-компаний страны.

Кроме того, призеры, являющиеся выпускниками нынешнего года, получат право преимущественного зачисления в 2017 году на любую из специальностей механико-математического факультета при равном общем количестве набранных баллов. А лучшие ученики 7–10-х классов будут допущены в следующем году к заключительному туру олимпиады без предварительного отбора.