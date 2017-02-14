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ЭКОНОМИКА РБ
ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЮ WEBPROG2017 СТАРТОВАЛА В БГУ
15:47 14.02.2017
В БГУ стартовала олимпиада по информатике и веб-программированию WebProg2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, это профориентационное мероприятие механико-математического факультета адресовано учащимся 7–11-х классов средних общеобразовательных учебных заведений.
Олимпиада WebProg2017 пройдет с февраля по апрель в два тура. Первый этап – заочный. Задания для школьников опубликованы на страницах «Настаўніцкай газеты» за 9 февраля и на сайте механико-математического факультета БГУ. Завершится отбор участников 18 марта. К состязанию в очном туре будут приглашены школьники, справившиеся с заданиями первого этапа.
Победителей олимпиады наградят почетными дипломами и специальными призами от ведущих IT-компаний страны.
Кроме того, призеры, являющиеся выпускниками нынешнего года, получат право преимущественного зачисления в 2017 году на любую из специальностей механико-математического факультета при равном общем количестве набранных баллов. А лучшие ученики 7–10-х классов будут допущены в следующем году к заключительному туру олимпиады без предварительного отбора.
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