В государственном предприятии «Белорусская АЭС» с 13 по 17 февраля проходит «Неделя охраны труда».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе информации и общественных связей предприятия, цель мероприятия – выявление и предупреждение нарушений нормативных требований по охране труда, контроль выполнения работниками должностных обязанностей по охране труда, требований технических нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных правовых актов, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, повышение результативности работы по профилактике производственного травматизма в структурных подразделениях предприятия.

По результатам проведения недели охраны труда будут приняты необходимые управленческие решения и разработаны мероприятия по улучшению безопасных условий труда сотрудников государственного предприятия «Белорусская АЭС».