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ЭКОНОМИКА РБ
НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРОХОДИТ НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
15:35 14.02.2017
В государственном предприятии «Белорусская АЭС» с 13 по 17 февраля проходит «Неделя охраны труда».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе информации и общественных связей предприятия, цель мероприятия – выявление и предупреждение нарушений нормативных требований по охране труда, контроль выполнения работниками должностных обязанностей по охране труда, требований технических нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных правовых актов, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, повышение результативности работы по профилактике производственного травматизма в структурных подразделениях предприятия.
По результатам проведения недели охраны труда будут приняты необходимые управленческие решения и разработаны мероприятия по улучшению безопасных условий труда сотрудников государственного предприятия «Белорусская АЭС».
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