Роль и место института экономической несостоятельности в финансовом оздоровлении предприятий обсуждались 10 февраля в Могилеве на заседании круглого стола Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам, участие в котором принял заместитель директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Станислав Садовников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на круглом столе участники обменялись мнениями по реализации основных подходов, включенных в проект Закона «О несостоятельности и банкротстве».

В частности, ими была отмечена необходимость создания условий для обеспечения реабилитационной направленности нового закона применительно к проблемным предприятиям. В то же время, по мнению участников круглого стола, следует учитывать интересы системных кредиторов (банков, поставщиков ресурсов, инвесторов и т.д.) при проведении процедур банкротства.

Участники подчеркнули целесообразность оперативного начала судебного оздоровления предприятий, напрямую влияющего на результативность санации. Некоторые выступающие обратили внимание на то, что важнейшим условием достижения целей финансового оздоровления является совершенствование системы материального стимулирования антикризисных управляющих.

В мероприятии участвовали антикризисный менеджмент нескольких крупных промышленных предприятий региона, представители местных исполнительных органов, руководство общественного объединения управляющих.

Непосредственно на санируемых предприятиях проведены встречи с трудовыми коллективами и обсуждены практические вопросы выполнения планов санации, привлечения инвестиций.