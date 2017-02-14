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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ НАН БЕЛАРУСИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ TRANSFIERE В ИСПАНИИ
15:10 14.02.2017

Организации НАН Беларуси примут участие в Международной специализированной выставке-форуме в области науки, технологий и инноваций TRANSFIERE, которая 5-16 февраля пройдет в Малаге (Испания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси. в экспозиции Беларуси на этом мероприятии НАН Беларуси представлена пятью организациями: ГНПО "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению", ГНУ "Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси", ГНУ "Институт прикладной физики Национальной академии наук Беларуси", ГНУ "Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси", ГНУ "Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси".

Выставка-форум TRANSFIERE - это самый большой профессиональный и многоотраслевой форум инноваций в Испании. В рамках форума участники смогут установить B2B контакты; договориться о передаче научных знаний, технологических исследований; показать свои инновационные продукты и услуги; изыскать финансирование для реализации инновационных проектов.
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