Под председательством премьер-министра Андрея Кобякова 14 февраля прошло заседание Президиума Совмина, на котором рассмотрены итоги работы в 2016 году по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина.

Как отметил руководитель правительства, сегодня в стране по официальным данным не используется 2,2 миллиона квадратных метров площадей, это порядка двух процентов всего недвижимого государственного имущества. За этими цифрами, по словам Андрея Кобякова, скрываются недополученные доходы госпредприятий и бюджета, значительные расходы на содержание таких объектов, плюс имущественные налоги.

«Вопросы вовлечения в оборот имущества мы рассматриваем ежегодно. Но заметного прогресса в этой работе не отмечается. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем объеме из года в год остается на прежнем уровне. Планы по вовлечению в хозяйственный оборот в 2016 году не выполнены. Всего вовлечено в оборот 1006 объектов или 65 процентов от плана. Это хуже, чем в 2015 году. Судя по цифрам, представленным Госкомимуществом, больше претензий к облисполкомам. Хуже других обстоят дела в Витебской области – 46,6 процента от запланированного и в Минске – всего 32 процента», - отметил премьер-министр.

Андрей Кобяков подчеркнул, что законодательно все урегулировано, полномочия у каждого есть.

«Но пользуемся мы ими очень осторожно, я бы даже сказал ”робко“. Предприниматели совершено справедливо ставят перед правительством вопросы об упрощении доступа к неиспользуемому государственному имуществу. Существует множество бюрократических барьеров, излишних ведомственных требований к объектам. Это ограничивает возможность инициативных, предприимчивых людей использовать пустующие объекты под открытие бизнеса и сдерживают процесс их вовлечения в коммерческий оборот», - констатировал руководитель правительства.

По его словам, есть вопросы и к регулятору в лице Госкомимущества.

«С какими проблемами сталкиваются на местах, в чем причина отсутствия прогресса в этой работе? Ответа и предложений по кардинальной перестройке этой работы, либерализации условий вовлечения имущества в хозоборот нет», - резюмировал Андрей Кобяков.

При этом он обратил особое внимание, что есть проблема, которую Госкомимущество совместно с министерствами не может решить уже не один год – оценка эффективности использования имущества государственными предприятиями и хозяйственными обществами.

«Должны быть базовые критерии определения эффективности использования госсобственности в зависимости от отрасли и сферы ее использования. Таких критериев до сих пор нет. Объективной оценки эффективности использования имущества тоже нет. Справедливо критикует Госкомимущество и Комитет госконтроля. При проверках выявляются факты искажения отчетной информации, случаи сокрытия самого наличия неиспользуемого имущества, отмечается отсутствие должного контроля со стороны Госкомимущества за организацией этой работы в областях и достоверности представляемых ими данных. Считаю это недопустимым», - подытожил Андрей Кобяков.