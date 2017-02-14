В 2016 г. белорусские энергетики достигли высоких результатов работы по снижению ряда технико-экономических показателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, удельный расход топлива на отпуск электроэнергии снижен на 5,1 г/кВт•ч и составил 230,4 г/кВт•ч. По этому показателю Белорусская энергосистема по-прежнему лидирует среди энергосистем стран СНГ. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии снижен на 0,46 кг/Гкал и составил 167,06 кг/Гкал.

По электрическим сетям всех уровней напряжения снижен расход электроэнергии на ее транспорт, с 9,01% в 2015 году до 8,92 % в 2016 году.

Тепловые сети энергоснабжающих организаций сработали эффективно в части снижения технологического расхода тепловой энергии на ее транспорт, который составил 9,16%, что на 0,18 процентных пункта ниже уровня 2015 года.

Снижение удельного расхода топлива на отпуск электрической и тепловой энергии и технологического расхода на их транспорт свидетельствует об эффективной работе генерации и электрических сетей. Значительные результаты работы по снижению технико-экономических показателей достигнуты благодаря проводимой технической политике, выполнению сбалансированной ремонтной кампании и оптимальному выбору режимов работы энергооборудования.