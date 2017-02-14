Австрийская банковская группа «Райффайзенбанк интернэшнл», представленная в Беларуси дочерним банком «Приорбанк» ОАО и лизинговой компанией «Райффайзен Лизинг», выделит до 15 млн. евро на обновление автопарка белорусских грузоперевозчиков в 2017 году.

Проект, анонсированный 14 февраля во время пресс-конференции в центральном офисе Приорбанка в Минске, рассчитан на год и позволит привлечь дополнительно к средствам, ранее вложенным группой Райффайзен в белорусскую экономику, до 15 млн. евро. Эти деньги пойдут на обновление автопарка белорусских грузоперевозчиков. Компании, работающие в сфере транспортных услуг на территории страны, смогут получить необходимое дополнительное финансирование для покупки автомобилей на комфортных условиях: в лизинг на срок до 5 лет под 8,5% годовых в евро.

«Приорбанк единственный в Беларуси частный банк с западно-европейским капиталом. И это позволяет нам, и нашим дочерним компаниям играть роль опорного звена для иностранных инвесторов при выходе на белорусский рынок. Мы очень заинтересованы в том, чтобы Беларусь, имеющая широкий потенциал, стала страной, где активно развивались бы экспортоориентированные современные производства и услуги. Именно поэтому направление лизинговых продуктов и компании, которые предлагают сервиз по перевозке грузов, на протяжении всей истории находятся под пристальным вниманием тoп-менеджмента Приорбанка. Являясь с 2003 года частью группы Райффайзен, мы привлекли в экономику Беларуси более 4,4 млрд. евро иностранных инвестиций. При этом более 325 млн. евро привлечены в рамках проектов Райффайзен Лизинг», - отметил заместитель председателя правления «Приорбанк» ОАО Вадим Матюшкин.

Лизинговые услуги сегодня переживают пик востребованности на Западе. При этом австрийский холдинг Райффайзенбанк Интернешнл занимает ведущую позицию в этой сфере на рынке Центральной и Восточной Европы. В него входит 17 подразделений по всему региону, и большинство лизинговых дочерних компаний Райффайзен лидируют в своих странах. Решение о выделении дополнительного финансирования для Беларуси принято группой, исходя из потенциальных перспектив и тенденций на рынке страны.

«В Беларуси мы работаем 12 лет. И для нас это один самых успешных проектов. Белорусская компания Райффайзен-Лизинг отличается высокой эффективностью. И мы видим широкий потенциал для развития расширения бизнеса в этой стране. Во-первых, сегодня европейские компании заинтересованы в выходе на рынок стран СНГ. И Беларусь - одна из приоритетных в этом списке, прежде всего, благодаря своему географическому расположению на пересечении транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг. Во-вторых, Беларусь принимает активное участие в интеграционных проектах, таких как «Экономический пояс Шёлкового пути», что в будущем будет способствовать еще более интенсивному развитию транспортного сектора в стране. Беларусь демонстрирует устойчивые экономические показатели, несмотря на турбулентность экономик соседних стран в последний год. Это дает зарубежным инвесторам, частности в логистической и транспортной сфере, уверенность в успехе проектов на этом рынке»,- заявил управляющий директор Райффайзен-Лизинг Интернешнл (RLI) Михаэль Хакл.

Доля автотранспорта в структуре грузоперевозок в Беларуси стабильно возрастает. Удачное географическое расположение, укрепление и расширение торговых и политических взаимоотношений между Европой и Азией, развитие белорусской бизнес-среды и выход отечественных компаний на новые рынки все это предпосылки для более активного развития международных транспортных услуг в стране.

«Вопрос амортизации и износа действующего автопарка остается актуальным для грузоперевозчиков. Несоответствие автомобилей международным требованиям влечет дополнительные затраты частности при перевозках в страны Евросоюза, где с сентября 2015 года действует экологический стандарт Euro 6. Мы уверены, что инвестиционный проект группы Райффайзен будет содействовать сокращению затрат на обслуживание, а также скорейшему преодолению белорусскими компаниями кризисных явлений 2016 года», - отметил в своем выступлении директор компании Райффайзен-Лизинг Максим Лисицкий.