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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БОРИСОВСКИЙ ДОК» НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
13:42 14.02.2017

ОАО «Борисовский ДОК» наращивает объемы производства, в том числе за счет новых видов продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром"», в конце прошлого года предприятие освоило выпуск новой продукции - имитации бруса с пильной поверхностью.

Уникальность данного вида товара заключается в инновационном подходе к строганию. Лицевая поверхность не обрабатывается строгальным станком, что позволяет создать неповторимую поверхность. Данный вид обработки позволяет лакокрасочным и пропитывающим материалам проникать глубоко в структуру древесины, что придаёт насыщенность цвету и увеличивает долговечность покрытия. При обычной покраске стены вашего дома потеряют свою яркость уже через пару лет, при использовании имитации бруса с пильной поверхностью яркие краски вашего дома будут радовать до 5 лет, и даже больше, в зависимости от лакокрасочного покрытия.

Объем производства продукции промышленности в январе ОАО «Борисовский ДОК» увеличило по сравнению с январем прошлого года на 18,9% до 2,33 млн. рублей. Наибольший темп роста отмечен по таким видам продукции как строительные деревянные конструкции и столярные изделия, топливные гранулы, сборные деревянные здания и древесноволокнистые плиты.

ОАО «Борисовский ДОК» - крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Республики Беларусь, имеющее более чем вековой опыт производства изделий из древесины. Применение новейших технологий и оборудования признанных мировых брендов позволяет выпускать продукцию высокого качества.

Предприятие входит в состав концерна «Беллесбумпром» и является одним из ведущих производителей тонких древесноволокнистых плит (ДВП), пиломатериалов, профильных деталей (доска пола, вагонка, блок-хаус, имитация бруса), погонажных изделий (плинтус, наличник, уголок). Одними из первых в республике здесь наладили выпуск клееного бруса и домов из клееного бруса и первыми подтвердили его качество в европейских институтах сертификации.
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