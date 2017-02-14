ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОПЫТ СТОЛИЦЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦУСЛУГ НА ОСНОВЕ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАСПРОСТРАНЯТ НА ВСЮ СТРАНУ
13:06 14.02.2017

Постановлением Совета министров № 112 от 9 февраля 2017 г. утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.

Пилотный проект по социальному обслуживанию на основе рентных отношений действовал в столице на протяжении 5 лет — с 2011 по 2015 г. Эксперимент оказался удачным — теперь данную практику планируется распространить на всю страну, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Условия предоставления услуги останутся прежними, - рассказала корреспонденту председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. - Получателем ренты будет человек, который перешагнул 70-летний рубеж, одинокий, не имеющих членов семьи, обязанных по закону его содержать. Не скрою, от минчан поступали предложения снизить возрастную планку для тех, кто может претендовать на заключение договора пожизненного содержания с иждивением. К примеру, разрешить оформлять его гражданам, достигшим пенсионного порога. Второй вопрос, который также обсуждался, — дать право на участие в проекте не только одиноким старикам, но и тем, у кого есть дети».

Председатель профильного комитета пояснила: в том случае, если у пожилого человека есть близкие родственники, они должны дать согласие на то, что квартира перейдет в собственность города. И вот здесь возникает проблема. Нет никакой гарантии, что через какое-то время дети пенсионера не передумают. Сегодня подписали бумагу, а завтра пошли в суд, чтобы опротестовать договор. Работникам социальной службы вместо того, чтобы помогать людям, придется заниматься судебными тяжбами.

В настоящий момент в Минске заключено 19 договоров пожизненного содержания с иждивением. В 11 случаях пожилые остались проживать в переданных под ренту квартирах, 8 пенсионеров приняли решение переехать в Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак». Еще 11 минчан готовы подписать документы.

Кто-то может заметить, что в масштабах столицы количество людей, которые воспользовались данной услугой, незначительное. Однако, по мнению специалистов, принимать в расчет нужно не столько количественные показатели, сколько тот положительный эффект, который стоит за этими цифрами. Недвижимое имущество пожилого горожанина не достается случайным людям. При этом старики получают от государства полный спектр социальных услуг.

«Все дело в нашем менталитете. Люди тяжело расстаются с тем, что наживали всю жизнь, - отметила Ж. Романович. - Как правило, квартира для человека преклонного возраста — гарант благополучия и душевного спокойствия. Многие пенсионеры считают: пока имеют собственный угол, они защищены. Увы, это далеко не так. Все чаще старики становятся жертвами махинаций и обмана со стороны черных риелторов».

К сожалению, не лучшим образом иногда ведут себя и родственники пенсионеров. Обещают ухаживать за пожилыми людьми, но, как только те переписывают на них свои метры, бесследно исчезают и не навещают их.

«Сегодня минчане имеют право выбирать: заключить договор пожизненного содержания с иждивением с государством либо с частным лицом, - подчеркнула Ж. Романович. - Таким образом, мы предлагаем надежную альтернативу. Замечу, что ни один договор, подписанный с социальными учреждениями города, не расторгнут — это говорит о качестве предоставляемой услуги».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2017
валюта курс
EUR 1.9956
USD 1.8804
RUB 3.2583
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9956 -0.0155
USD 1.8804 -0.0087
RUB 3.2583 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9930 2.0040
USD 1.8770 1.8840
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 61.5500 62.1000
USD/RUB 58.0000 58.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте