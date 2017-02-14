Постановлением Совета министров № 112 от 9 февраля 2017 г. утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.

Пилотный проект по социальному обслуживанию на основе рентных отношений действовал в столице на протяжении 5 лет — с 2011 по 2015 г. Эксперимент оказался удачным — теперь данную практику планируется распространить на всю страну, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Условия предоставления услуги останутся прежними, - рассказала корреспонденту председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. - Получателем ренты будет человек, который перешагнул 70-летний рубеж, одинокий, не имеющих членов семьи, обязанных по закону его содержать. Не скрою, от минчан поступали предложения снизить возрастную планку для тех, кто может претендовать на заключение договора пожизненного содержания с иждивением. К примеру, разрешить оформлять его гражданам, достигшим пенсионного порога. Второй вопрос, который также обсуждался, — дать право на участие в проекте не только одиноким старикам, но и тем, у кого есть дети».

Председатель профильного комитета пояснила: в том случае, если у пожилого человека есть близкие родственники, они должны дать согласие на то, что квартира перейдет в собственность города. И вот здесь возникает проблема. Нет никакой гарантии, что через какое-то время дети пенсионера не передумают. Сегодня подписали бумагу, а завтра пошли в суд, чтобы опротестовать договор. Работникам социальной службы вместо того, чтобы помогать людям, придется заниматься судебными тяжбами.

В настоящий момент в Минске заключено 19 договоров пожизненного содержания с иждивением. В 11 случаях пожилые остались проживать в переданных под ренту квартирах, 8 пенсионеров приняли решение переехать в Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак». Еще 11 минчан готовы подписать документы.

Кто-то может заметить, что в масштабах столицы количество людей, которые воспользовались данной услугой, незначительное. Однако, по мнению специалистов, принимать в расчет нужно не столько количественные показатели, сколько тот положительный эффект, который стоит за этими цифрами. Недвижимое имущество пожилого горожанина не достается случайным людям. При этом старики получают от государства полный спектр социальных услуг.

«Все дело в нашем менталитете. Люди тяжело расстаются с тем, что наживали всю жизнь, - отметила Ж. Романович. - Как правило, квартира для человека преклонного возраста — гарант благополучия и душевного спокойствия. Многие пенсионеры считают: пока имеют собственный угол, они защищены. Увы, это далеко не так. Все чаще старики становятся жертвами махинаций и обмана со стороны черных риелторов».

К сожалению, не лучшим образом иногда ведут себя и родственники пенсионеров. Обещают ухаживать за пожилыми людьми, но, как только те переписывают на них свои метры, бесследно исчезают и не навещают их.

«Сегодня минчане имеют право выбирать: заключить договор пожизненного содержания с иждивением с государством либо с частным лицом, - подчеркнула Ж. Романович. - Таким образом, мы предлагаем надежную альтернативу. Замечу, что ни один договор, подписанный с социальными учреждениями города, не расторгнут — это говорит о качестве предоставляемой услуги».