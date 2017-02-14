Александр Лукашенко выразил намерение лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования.

"Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!" - заявил он на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

"Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете", - предупредил Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Александр Лукашенко поручил членам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.

"Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения", - добавил он.