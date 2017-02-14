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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ТАРИФНОЙ ЛИНЕЙКЕ «КОМФОРТ» VELCOM К СКИДКЕ 50% НА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ДАРИТ 6 ГБ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА
12:25 14.02.2017

Тарифы линейки «Комфорт» стали еще привлекательнее для новых абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Velcom, в дополнение к скидке 50% на абонентскую плату компания дарит при подключении еще и 6 ГБ интернет-трафика.

Получить акционные бонусы может каждый, кто с 13 февраля по 15 марта 2017 года подключит один из тарифов линейки «Комфорт».

Особенностью тарифных планов «Комфорт» является голосовой безлимит внутри 3G-сети Velcom. Бесплатно общаться можно более чем на 94% территории Беларуси, в том числе и в сельской местности.

Тарифы «Комфорт» также отличают большие объемы интернет-трафика (до 8 ГБ), учитывающие растущие потребности владельцев смартфонов и планшетов. Так, линейка предусматривает четыре тарифных плана с 1, 2, 4 и 8 ГБ включенного интернет-трафика. В зависимости от тарифа абонент также получает от 100 до 400 минут на звонки во все сети Беларуси, которые не расходуются при общении внутри 3G-сети Velcom.

На тарифных планах «Комфорт» действует низкая стоимость дополнительных мегабайтов. Стоимость 1 МБ сверх включенного трафика варьируется от 0,3 копейки на тарифе «Комфорт 8» до 1 копейки на «Комфорте». Получается, что при дополнительном использовании 100 МБ сумма оплаты составит от 30 копеек до 1 рубля в зависимости от тарифа.

Еще одно преимущество линейки – наличие SMS-уведомления об окончании включенного трафика. Каждый пользователь тарифов «Комфорт» получает бесплатное сообщение, как только начинают заканчиваться входящие в абонплату мегабайты.
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