Цены на продовольственные товары в январе увеличились с начала года на 1,3%, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном статистическом управлении Минска, по отношению к декабрю прошлого года на 1,1% возросли цены на непродовольственные товары, цены на услуги - на 0,3%.

По сравнению с январем предыдущего года больше всего выросли цены на оказание услуг — на 12,9%. Следом идут продовольственные товары — рост на 10,9% и непродовольственные — на 8,5%.

При расчете индекса потребительских цен учитываются товары продовольственной группы ежедневого спроса (мясо, молоко, кондитерские изделия, рыба, хлеб, овощи и фрукты, крупа). Кроме того, учитываются коммунальные платежи, расходы на транспорт и связь. Также во внимание принимаются бытовые электротовары, посуда, лекарства, одежда и обувь, стройматериалы, платные медицинские услуги, услуги химчистки, парикмахерских и спортивных учреждений, а также табак и алкогольные напитки. Всего берется в расчет 459 видов товарных позиций.