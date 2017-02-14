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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В СТОЛИЦЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ЯНВАРЕ НА 1,3%
12:20 14.02.2017
Цены на продовольственные товары в январе увеличились с начала года на 1,3%, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Главном статистическом управлении Минска, по отношению к декабрю прошлого года на 1,1% возросли цены на непродовольственные товары, цены на услуги - на 0,3%.
По сравнению с январем предыдущего года больше всего выросли цены на оказание услуг — на 12,9%. Следом идут продовольственные товары — рост на 10,9% и непродовольственные — на 8,5%.
При расчете индекса потребительских цен учитываются товары продовольственной группы ежедневого спроса (мясо, молоко, кондитерские изделия, рыба, хлеб, овощи и фрукты, крупа). Кроме того, учитываются коммунальные платежи, расходы на транспорт и связь. Также во внимание принимаются бытовые электротовары, посуда, лекарства, одежда и обувь, стройматериалы, платные медицинские услуги, услуги химчистки, парикмахерских и спортивных учреждений, а также табак и алкогольные напитки. Всего берется в расчет 459 видов товарных позиций.
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