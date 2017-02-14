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ЭКОНОМИКА РБ
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ВНОСИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ
12:11 14.02.2017
Необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.
"Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования", - заявил он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в ходе совещания Александр Лукашенко призвал представителей бизнеса к честному и открытому диалогу.
"Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе", - сказал он.
"Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь", - призвал Александр Лукашенко.
Он также гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет.
"Это я вам обещаю как глава государства", - сказал он.
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