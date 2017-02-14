Необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

"Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования", - заявил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в ходе совещания Александр Лукашенко призвал представителей бизнеса к честному и открытому диалогу.

"Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе", - сказал он.

"Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь", - призвал Александр Лукашенко.

Он также гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет.

"Это я вам обещаю как глава государства", - сказал он.