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ЭКОНОМИКА РБ
МИНПРОМ УДОСТОИЛ ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕМИИ ЗА СОЗДАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПАЛЕССЕ GS12А1
11:42 14.02.2017
Министерство промышленности Беларуси присудило премию коллективу холдинга «Гомсельмаш» в номинации «Сельскохозяйственное машиностроение» за создание конструкции и организация производства экспортоориентированных, импортозамещающих зерноуборочных комбайнов нового поколения ПАЛЕССЕ GS12А1.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в 2015 году Гомсельмаш стал лауреатом премии в номинации «Сельхозмашиностроение» за создание конструкции и организацию производства экспортоориентированных комбайнов ПАЛЕССЕ GS14 и ПАЛЕССЕ GS16.
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