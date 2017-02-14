ЭКОНОМИКА РБ

МИНПРОМ УДОСТОИЛ ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕМИИ ЗА СОЗДАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПАЛЕССЕ GS12А1

11:42 14.02.2017 Министерство промышленности Беларуси присудило премию коллективу холдинга «Гомсельмаш» в номинации «Сельскохозяйственное машиностроение» за создание конструкции и организация производства экспортоориентированных, импортозамещающих зерноуборочных комбайнов нового поколения ПАЛЕССЕ GS12А1. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в 2015 году Гомсельмаш стал лауреатом премии в номинации «Сельхозмашиностроение» за создание конструкции и организацию производства экспортоориентированных комбайнов ПАЛЕССЕ GS14 и ПАЛЕССЕ GS16.