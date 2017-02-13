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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ПРОМПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 3,1% - БЕЛСТАТ
11:02 14.02.2017

Цены производителей промышленной продукции в январе 2017 г. Выросли по сравнению с декабрем 2016 г. на 1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе индекс цен на инвестиционные товары в январе составил 100,4%, промежуточные товары – 104,6%, потребительские товары – 100,6%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 102,1%, в том числе в растениеводстве – 103,8%, животноводстве – 101,5%.

Индекс цен в строительстве в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 102,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,1%, машины и оборудование – 99,1%, прочие работы и затраты – 115,7%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,6%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,2%.
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