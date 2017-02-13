В 2016 году фондом «Брестоблимущество» и административно-территориальными единицами Брестской области было проведено 1056 аукционов по продаже недвижимого имущества коммунальной собственности области и административно-территориальных единиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, результаты превзошли аналогичные за предыдущий год на более чем на треть. Увеличения количества организованных торгов на 36% удалось достичь благодаря налаженному четкому взаимодействию местных исполнительных органов власти, министерств и ведомств, также более оперативному принятию необходимых решений по понижению начальной цены.

Всего в 2016 году областным территориальным фондом и административно-территориальными единицами Брестской области на проведенные аукционы было выставлено 316 лотов (в 2015 году было проведено 774 аукциона, выставлено 268 лотов).

В течение года проведено 238 аукционов по продаже недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, на которых выставлялись на торги 145 лотов.

Также проведен 201 аукцион (в 2015 году – 120) по продаже 54 изолированных помещений коммунальной собственности административно-территориальных единиц Брестской области. Для продажи четырех незавершенных строительством объектов проведено 15 аукционов.

Результативность проведенных фондом «Брестоблимущество» и горрайисполкомами аукционов по продаже недвижимого имущества коммунальной собственности Брестской области и административно-территориальных единиц за 2016 год характеризуется следующими данными.

Продано 170 (в 2015 году – 135) лотов объектов недвижимости как единых предметов аукциона на общую сумму около 4,1 млн. деноминированных руб. (для сравнения: в 2015 году – на 3,2 млн. руб.). При этом стоимость проданных объектов недвижимости (без учета продажи права аренды земельных участков), подлежащая зачислению в соответствующие бюджеты, составила более 3,8 млн. руб., что значительно выше, чем в 2015 году (2,9 млн. руб.).

Возросло количество продаж недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине: в 2016 году продано 80 лотов в сравнении с 67 лотами в 2015 году.

Результативность аукционов, проводимых фондом, обусловлена, прежде всего, организацией «наступательной» рекламы выставленных на аукционные торги государственных объектов недвижимости, что поспособствовало поиску потенциальных покупателей.