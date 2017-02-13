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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ В 2017 ГОДУ РАСШИРИТ МАРШРУТ ЭКСКУРСИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ТУРИСТОВ
10:18 14.02.2017

Промышленный туризм явление для Беларуси весьма новое. Однако в ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» уже не первый год реализуется инновационный проект под названием «БЕЛАЗ – бренд Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, проект предполагает предоставление туристам возможности посетить действующее производство, а также окунуться в историю развития промышленной культуры.

Сегодня туристы из Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья имеют возможность ознакомиться с действующим производством карьерных самосвалов под маркой «БЕЛАЗ», узнать современные технологии производства, изучить историю возникновения и развития предприятия. В 2016 году ОАО «БЕЛАЗ» посетили более 17 тысяч человек, в том числе более тысячи иностранцев. География туристов разнообразна: это граждане Республики Беларусь, России, Украины, Казахстана, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Испании, Норвегии, Ливана, Иордании, США.

В рамках экскурсии туристы посещают музей предприятия, где знакомятся с историей развития промышленной отрасли в Беларуси, пролеживают путь становления ОАО «БЕЛАЗ» с момента возникновения до наших дней. В туристический маршрут входит посещение выставки специальной техники и выставки карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности. Посетители могут понаблюдать за тем, как осуществляется процесс сборки самосвалов. В числе дополнительных услуг – прокат в кабине карьерного самосвала.

Экскурсионный маршрут составляется индивидуально и может носить как познавательный, так и профориентационный характер, в зависимости от возраста и состава группы, а также пожеланий гостей.

В 2017 году планируется расширить маршрут экскурсий. Чтобы посетители могли выбрать для себя более удобное время, экскурсии будут проводиться 7 дней в неделю.

Благодаря введению безвизового режима с гражданами ряда иностранных государств теперь посетить действующее производство ОАО «БЕЛАЗ» станет еще проще и удобнее. При желании будут предложены варианты комплексного решения пожеланий туристов-посетителей завода от познавательно-исторических туров до гастрономических дегустаций.
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