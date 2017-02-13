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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2016 ГОД ВЛОЖИЛИ 8,6 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США
10:04 14.02.2017
За 2016 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 8,6 млрд. долларов США.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (51,5% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (17,1%), Кипра (7,3%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 6,9 млрд. долларов США, или 80,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.
Инвестиции из Беларуси за рубеж. За 2016 год организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 3,9 млрд. долларов США.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (56,1% от всех направленных инвестиций), Украины (22,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10%).
На долю прямых инвестиций приходилось 91,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
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