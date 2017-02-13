Масштабный проект в сфере энергосбережения планируют реализовать на столичном хлебозаводе № 5, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил директор предприятия Андрей Борисов, техническое перевооружение в этой области идет на производстве последние несколько лет. Уже осуществлено несколько крупных проектов. Сейчас на территории завода работают собственная мини-ТЭЦ с газогенераторными установками и современная котельная.

«Мини-ТЭЦ введена в строй осенью прошлого года. Аналогов на предприятиях хлебопекарной отрасли Беларуси на данный момент не существует. Мини-ТЭЦ позволяет нашему производству быть на 100 % автономным субъектом в плане потребления электроэнергии. Предприятие теперь не зависит от перепадов напряжения и отключений в городской сети. А это решает очень много производственных вопросов», - пояснил А. Борисов.

Помимо выработки электроэнергии, мини-ТЭЦ позволяет генерировать тепло.

«Благодаря этому в 2017 году рассчитываем продолжить модернизацию. Хотим все отопление и горячее водоснабжение завода обеспечивать за счет имеющего оборудования, вырабатывающего электричество. Избыточное тепло, которое образуется при выработке электроэнергии, будем направлять на собственные нужды. Это позволит экономить ресурсы и работать более эффективно», - уточнил руководитель.

На предприятии уверены, что производство от этого только выиграет. А оно на заводе весьма масштабное, технологические процессы не останавливаются здесь ни на минуту. Участки работают круглосуточно.

Хлебозавод № 5 входит в структуру КУП «Минскхлебпром». Первую продукцию на этом производстве выпустили 13 февраля 1967 года — 50 лет назад. Сейчас предприятие поставляет в торговую сеть города, регионы Беларуси и за пределы страны разнообразные хлебобулочные, кондитерские и сухарно-бараночные изделия. Экспорт осуществляется в Россию, Израиль, Иорданию.