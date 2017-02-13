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ЭКОНОМИКА РБ


В 2016 ГОДУ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 51 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
09:22 14.02.2017

В 2016 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 50 985,2 млн. долларов США.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт составил 23 415,5 млн. долларов, импорт – 27 569,7 млн. долларов.

К уровню 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 89,5%, экспорт – 87,8%, импорт – 91%.

По итогам 2016 года по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,2%, импорт – на 2,7% при снижении средних цен экспорта на 12%, импорта – на 6,5%.
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