По итогам минувшей недели, с 6 по 13 февраля, индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,4% и достиг отметки в 1173 $/м2. Темпы снижения не были такими же высокими, как неделей ранее, что не позволило обновить исторический минимум цен, датированный июнем прошлого года, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

За первые 6 недель 2017 года индекс опустился на 1,5%. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года коррекция составила 4,3%, а в 2015 году – 3,5%.

Те же 0,4% “потеряла по итогам недели средняя цена квартир в новостройках. На данный момент она находится у отметки в 1139 $/м2, что лишь на 5 $/м2 выше минимума 2016 года. За январь и первую половину февраля снижение цен на новостройки в 1,5 раза превысило коррекцию на вторичном рынке.

Объем предложения вновь ощутимо вырос за неделю. Общее количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 2,5%. 1-комнатных квартир стало больше на 3%, 2- и 3-комнатных – на 2,2% и 1,8%, соответственно. Что касается квартир с четырьмя комнатами, то их стало больше сразу на 5%.

По сравнению с минимальным уровнем, который был зафиксирован в прошлом августе, на рынке стало почти на 1100 квартир больше. Тем не менее текущий уровень предложения на 20% ниже, чем год назад, и на 9% ниже, чем в феврале 2015-го.

По итогам недели подешевели все типы квартир. Наиболее ощутимое снижение было зафиксировано у 4-комнатных квартир (-0,5%), в остальных сегментах коррекция составила от 0,3% до 0,4%.

Текущий уровень цен на 1-комнатные квартиры на 3 $/м2 превышает минимум 2016 года. Выше минимума также находятся 4-комнатные квартиры (+49 $/м2). Что касается цен на квартиры с двумя и тремя комнатами, то на отчётной неделе они пробили предыдущее ценовое “дно”, опустившись ниже на 3 и 4 $/м2, соответственно.

Вторую неделю подряд все районы города завершают в “красной зоне”, символизирующей снижение цен. Разбежка в темпах снижения была довольно ощутимой: от -0,1% во Фрунзенском районе до -0,9% в Центральном районе. По итогам месяца наиболее ощутимая коррекция была зафиксирована в Партизанском районе (-2,9%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 695 $/м2 (-0,9%), Витебск – 565 $/м2 (-0,6%), Гомель – 587 $/м2 (-0,1%), Гродно – 701 $/м2 (-0,1%), Могилев – 583 $/м2 (-0,3%).