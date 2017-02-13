17 февраля Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовые марки «Соломоплетение» и «Гончарство» с эмблемой Регионального содружества в области связи (РСС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», это продолжение серии. Начало — марки № 889, 920, 921, 980, 1040, 1050, 1103. Дизайн Татьяны Кузнецовой. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. греб. комбинированная: по горизонтали и вертикали — 12: 12, по диагонали — 123/4. Размер марок 28х40 мм. Марки печатались в одном марочном листе. В листе десять (5x2) марок. Размер листа 162х103 мм. Тираж марок по 65 тыс.

Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина».

Номинал марки «N» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной.

Номинал марки «Н» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно неприоритетной.