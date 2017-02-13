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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «КАМЕННАЯ СКАЗКА» ПРОЙДЕТ 21-25 ФЕВРАЛЯ В БГУ
17:49 13.02.2017
Минералогическая выставка-ярмарка «Каменная сказка» пройдет с 21 по 25 февраля в Белорусском государственном университете (пр-т Независимости, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, для посетителей подготовлена тематическая программа с учетом возрастных предпочтений. Детям предоставят микроскоп с помощью которого они смогут рассмотреть лично собранные или приобретенные на выставке камни и дать им названия. Вместе со студентами-геологами дети примут участие в занимательных экспериментах, узнают секреты выращивания кристаллов в домашних условиях.
Во второй раз будет работать стол «Юного геолога». Каждый желающий уточнит подлинность и определит происхождение своих украшений из «малахитовых шкатулок».
В рамках традиционных мероприятий запланированы выставки: «Сиреневый туман», посвященная талисманам февраля аметисту и чароиту, «Первожители планеты», рассказывающая о камнях из палеонтологической коллекции географического факультета БГУ. Пройдут фотовыставки «Самоцветы мира», «Экскурс в историческое прошлое Земли» и авторские выставки из натуральных природных материалов мастеров и ремесленников Беларуси, России, Украины, Республики Конго.
Завершится выставка 25 декабря и все эти дни она будет работать с 11.00 до 20.00.
Организатором «Каменной сказки» выступил географический факультет БГУ.
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