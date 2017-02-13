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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ПРОВЕДЕТ В 2017 ГОДУ НА СВОИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ БОЛЕЕ 40 ОПЕРАЦИЙ ПО ГРП
17:40 13.02.2017
ПО «Белоруснефть» проведет В 2017 году на своих месторождениях более 40 операций по гидроразрыву пласта (ГРП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, в современных ценовых реалиях нефтяного рынка и с учетом того, что большая часть углеводородов на белорусских нефтяных месторождениях является трудноизвлекаемой, именно ГРП будет приоритетной задачей на ближайшие годы для поддержания плановой годовой добычи.
Также активно ведется работа по участию специалистов Тампонажного управления в тендерах на оказание услуг по ГРП за рубежом. На 2017 г. заключены договоры на проведение ГРП на месторождениях ПАО «Укргаздобыча», ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз» на 125 операций.
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