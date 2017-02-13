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ЭКОНОМИКА РБ
СЛУЖБА «КЭТЕРИНГ» НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ СЕРТИФИКАТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO22000:2005
17:28 13.02.2017
Руководство службы «Кэтеринг» РУП «Национальный аэропорт Минск» получило сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO22000:2005.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, с 22 января 2017 года действие сертификата распространяется не только на производство блюд и кулинарных изделий, кондитерских и хлебобулочных изделий для бортового питания, но и на блюда для общественного питания.
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