Сотрудники Брестской таможни в пункте таможенного оформления «Козловичи» пресечена попытка незаконного перемещения на территорию ЕАЭС автозапчастей на более 90 тыс. белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следовавший из Германии грузовик Volvo с партией запчастей для автомобилей был направлен на таможенный контроль с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам анализа полученной сканограммы установлено, что в грузовом отсеке полуприцепа перевозилось товара больше, чем было указано в документах.

При последующем досмотре изъято более 380 аккумуляторных батарей, торцевых панелей и металлических рам, которые не были указаны в товаросопроводительных документах.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.