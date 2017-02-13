Переслать информацию в максимально короткие сроки можно с помощью отправления NETЛIСТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», отправление netлiст сочетает возможность электронной и традиционной почты. Отправление netлiст можно отправить в любом отделении почтовой связи в физической или электронной форме.

Отправления netлiст разделяются на следующие категории: «I класс» и «Обыкновенное».

К категории «I класс» относятся отправления netлiст, обрабатываемые и доставляемые адресату в наиболее короткие сроки.

К «Обыкновенным» отправлениям netлiст относятся сообщения, не имеющие отметок о категории.

Для предоставления потребителю максимальных удобств отправления netлiст могут пересылаться: с уведомлением отправителя о вручении отправления netлiст; с доставкой в срок, указанный отправителем; с доставкой на двойной открытке.

Условия предоставления услуги следующие:

отправления netлiст объемом один лист (формат А-4) печатного текста, предоставленного юридическим, либо физическим лицом, принимаются на бумажном, либо электронном носителе;

отправления netлiст объемом свыше одного листа печатного текста, предоставленного к пересылке юридическим, либо физическим лицом принимаются только на электронном носителе. В качестве электронного носителя может быть использован диск, дискета, флэшкарта;

отправления netлiст, предоставляемые к пересылке юридическим лицом, на основании заключенного с РУП «Белпочта» договора, могут направляться по электронной почте на выделенное рабочее место для приема, обработки и пересылки по месту назначения.

Отправления netлiст категории «I класс» принимаются только в адрес получателей, обслуживаемые городским отделением почтовой связи.