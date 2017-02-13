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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МИНСК-МОЛОДЕЧНО-ГУДОГАЙ
17:07 13.02.2017
Белорусская железная дорога (БЖД) информирует об изменении расписания поездов на участке Минск-Молодечно-Гудогай.
«В связи с производством ремонтных работ на участке Уша-Молодечно в период с 14 по 21 февраля 2017 года частично изменяется движение поездов региональных линий экономкласса на участке Минск-Молодечно-Гудогай», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.
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