ЭКОНОМИКА РБ

БЖД ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МИНСК-МОЛОДЕЧНО-ГУДОГАЙ

17:07 13.02.2017 Белорусская железная дорога (БЖД) информирует об изменении расписания поездов на участке Минск-Молодечно-Гудогай. «В связи с производством ремонтных работ на участке Уша-Молодечно в период с 14 по 21 февраля 2017 года частично изменяется движение поездов региональных линий экономкласса на участке Минск-Молодечно-Гудогай», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.