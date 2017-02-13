В феврале в столице планируется ввести 6 жилых домов и детский сад, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказал во время прямой телефонной линии в Мингорисполкоме первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго, один из домов – ЖСПК-932 на 159 квартир – располагается в микрорайоне Михалово-2. Срок его ввода продлен до конца марта, но сдать многоэтажку в эксплуатацию намечено уже в этом месяце. На подходе и два дома в жилом районе Восточный (N3 и N4 по генплану). Это высотные столбики серии 111-90 ОАО «МАПИД», в каждом из которых по 132 квартиры. Застройщиком выступает ООО «Трайпл». Пока в этих объектах есть нереализованные квартиры.

Жилой дом N42 по генплану в Каменной Горке-2, который строит ОАО «МАПИД» (заказчик УКС Мингорисполкома), также является высотным столбиком на 132 квартиры. Нормативный сроку строительства заканчивается в марте, но заказчик и подрядчик планируют сдать дом раньше.

Следующий объект вырос в Лебяжьем. Компания «СвитХоум» строит здесь комплекс D3. Первая высотка на 162 квартиры сейчас готовится к вводу.

В «Маяке Минска» предполагается завершить работы по дому N29 по генплану, в котором будет 173 квартиры. Заказчик – ИООО «Зомекс Инвестмент».

Помимо жилья, в этом месяце готовится к сдаче и детский сад на 140 мест в жилом комплексе «Магистр». Сейчас идет сбор последних документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.