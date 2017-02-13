По итогам одного из первых февральских аукционов фонда «Витебскоблимущество» отечественный инвестор приобрел здание бывшей школы в Чашникском районе, пишет газета «Витебские вести».

Комплекс капитальных строений Латыголичской базовой школы общей площадью свыше 3 тыс. кв. м выставлялся на повторные торги с начальной ценой продажи десять базовых величин, или 230 рублей. Интерес к объекту проявил один участник, так что аукцион признан несостоявшимся, а единственный претендент согласился купить недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 241,5 рубля. Помимо двухэтажного здания 1977 года постройки в состав лота включены гараж, котельная, объекты инженерной инфраструктуры, а также право 20-летней аренды земельного участка площадью 1,7 га.

Всего в сформированный фондом «Витебскоблимущество» перечень неиспользуемых объектов сферы образования (школ и детских садов) включено более 90 сооружений. Потенциал их вовлечения в хозяйственный оборот достаточно широк – от организации на их базе производственной деятельности, сервисных предприятий до реконструкции под жилые объекты.

По результатам прошедшего аукциона еще один объект обрел нового собственника. Неиспользуемые здания (административный корпус и два гаража общей площадью около 1,4 тыс. кв. м) в Лепеле выкупил отечественный инвестор по начальной цене, увеличенной на 5%, т.е. почти за 19 тыс. руб.

В 2016 году на аукционах фонда продано 84 объекта недвижимости на сумму около 2,3 млн руб., в том числе почти половина строений на торгах с начальной ценой продажи в одну базовую величину.