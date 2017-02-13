Реконструкцию до уровня 1-ой категории автодороги от Могилева до Чаус РУП «Могилевавтодор» планирует начать в 2018 году и завершить в 2019-м, пишут «Могилевские ведомости».

Как рассказал генеральный директор дорожностроительного предприятия Анатолий Лопатин, выбор объекта для обновления он объяснил тем, что наиболее интенсивное движение транспортных средств по расходящимся веером от Могилева дорожным лучам – именно в восточном направлении. Этим же объясняются планы по ремонту дороги и до Черикова. На выезде из города планируется расширение этой трассы до четырех полос, а на участке до Малой Боровки создадут пешеходные и велодорожки, будет установлено освещение. Реконструкция трассы предусматривает строительство двух разворотных колец.

В ближайшей перспективе предприятия также завершение строительства кольцевых дорог вокруг Могилева и Бобруйска с возведением мостов через Днепр и Березину. В планах пятилетки – работы по реконструкции до уровня 2-ой категории автодороги М-8 на участке Могилев-Довск. «В конце прошлого года начаты работы по строительству моста через реку Сож в Славгороде, что даст возможность сократить путь от областного центра до Краснополья с выходом на границу Российской Федерации», – рассказал Анатолий Лопатин.

По его словам, в текущем году на дорогах области предстоит большая работа по устройству слоев износа проезжей части, в том числе и по новой технологии «Сларри-сил», по наведению порядка в притрассовых полосах, развитию придорожного сервиса.

В разговоре генеральный директор РУП «Могилевавтодор» также обратил внимание на то, что развитие дорожной сети – это не только комфортность и безопасность движения транспортных средств. Хорошие дороги позволяют снизить транспортные затраты производителям промышленной и сельскохозяйственной продукции и повысить привлекательность белорусских дорог для транзитных перевозчиков.