16-18 февраля в Минске пройдет 7-я Международная научно-техническая конференция «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» Open Semantic Technologies for Intelligent Systems.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, конференция посвящена вопросам области применения семантических технологий, но будет интересна всем, кто интересуется вопросами искусственного интеллекта, интеллектуальными компьютерными технологиями и системами, их проектированием.

Целью конференции является обсуждение проблем создания открытой комплексной семантической технологии проектирования интеллектуальных систем. Этим определяется и формат ее проведения, предполагающий пленарные доклады, секционные заседания; круглые столы, посвященные обсуждению различных вопросов создания этой технологии; выставочные презентации докладов.

Важнейшей задачей конференции является привлечение к ее работе не только ученых и аспирантов, но и студенческой молодежи, интересующейся проблемами искусственного интеллекта, что особенно актуально в Год науки.

В рамках конференции пройдет конкурс докладов молодых ученых, а также конкурсы студенческих проектов и проектов молодых ученых в области проектирования интеллектуальных систем.

Организаторами конференции являются два профильных министерства: Министерство образования и Министерство связи и информатизации, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) и Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».