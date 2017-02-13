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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 7-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ OSTIS-2017
16:12 13.02.2017
16-18 февраля в Минске пройдет 7-я Международная научно-техническая конференция «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» Open Semantic Technologies for Intelligent Systems.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, конференция посвящена вопросам области применения семантических технологий, но будет интересна всем, кто интересуется вопросами искусственного интеллекта, интеллектуальными компьютерными технологиями и системами, их проектированием.
Целью конференции является обсуждение проблем создания открытой комплексной семантической технологии проектирования интеллектуальных систем. Этим определяется и формат ее проведения, предполагающий пленарные доклады, секционные заседания; круглые столы, посвященные обсуждению различных вопросов создания этой технологии; выставочные презентации докладов.
Важнейшей задачей конференции является привлечение к ее работе не только ученых и аспирантов, но и студенческой молодежи, интересующейся проблемами искусственного интеллекта, что особенно актуально в Год науки.
В рамках конференции пройдет конкурс докладов молодых ученых, а также конкурсы студенческих проектов и проектов молодых ученых в области проектирования интеллектуальных систем.
Организаторами конференции являются два профильных министерства: Министерство образования и Министерство связи и информатизации, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) и Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».
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