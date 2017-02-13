Трубопровод соединил ОАО «Нафтан» и склад хранения нефтепродуктов Крулевщизна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Белоруснефть», 31 января началась транспортировка дизельного топлива по первой части магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк–Фаниполь». Топливо с ОАО «Нафтан» поступило на склад хранения нефтепродуктов Крулевщизна РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». Новый транспортный коридор появился благодаря реализации проекта «Строительство магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк – Фаниполь». Отвод на Крулевщизну протяженностью более 86 км – это его первый этап. На втором – труба должна прийти к Минску, к самой большой в стране нефтебазе в Фаниполе. Общая протяженность магистрального нефтепродуктопровода составит 293 км.

«На протяжении десяти лет мы анализировали тот финансовый результат, который имеют предприятия «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». В этих регионах есть Мозырская и Новополоцкая нефтебазы, которые получают топливо по трубе с Мозырского НПЗ и «Нафтана». И годовые прокачки по этим нефтебазам доходят до 300 тысяч тонн – сегодня это самый большой оборот в республике. Трубопровод дает нам новую логистику: с меньшими потерями и большей скоростью доставки. По сути – это новый этап в работе системы нефтепродуктообеспечения Беларуси. Максимальную годовую отгрузку по участку «Новополоцк–Крулевщизна» мы планируем на уровне 100-150 тысяч тонн», - прокомментировал Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции объединения «Белоруснефть».