Столичные магазины ко Дню святого Валентина предоставляют покупателям скидки, пишет агентство «Минск-Новости».

«Торговые организации предлагают широкий ассортимент праздничной атрибутики, сувенирной, парфюмерно-косметической и другой продукции, символизирующей День святого Валентина. Также к 14 февраля приурочены многочисленные акции и скидки», - Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали.

Так, Торговый дом «На Немиге» предлагает 13 февраля скидку 23% на все непродовольственные товары для держателей дисконтной карты. Непосредственно в День всех влюбленных ОАО «ЦУМ Минск» предоставит скидку 20% на сувенирную продукцию и мягкие игрушки. ОАО «ГУМ» предложит 25% скидку на подарки и сувенирную продукцию, символизирующие праздник. В универмаге «Беларусь» будет снижена стоимость всех непродовольственных товаров на 20%. В УП «Кирмаш» также будет снижена стоимость всех непродовольственных товаров на 22%, правда, только для держателей дисконтной карты.

Кроме того, к празднику организуют выездную торговлю цветами. Цветочную продукцию будут предлагать в оживленных местах. Например, в фойе всех универмагов, ТЦ «Столица», КУП «Минский Комаровский рынок», в других торговых центрах, специализированных магазинах, павильонах, на рынках.