ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СКИДКИ
15:55 13.02.2017

Столичные магазины ко Дню святого Валентина предоставляют покупателям скидки, пишет агентство «Минск-Новости».

«Торговые организации предлагают широкий ассортимент праздничной атрибутики, сувенирной, парфюмерно-косметической и другой продукции, символизирующей День святого Валентина. Также к 14 февраля приурочены многочисленные акции и скидки», - Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали.

Так, Торговый дом «На Немиге» предлагает 13 февраля скидку 23% на все непродовольственные товары для держателей дисконтной карты. Непосредственно в День всех влюбленных ОАО «ЦУМ Минск» предоставит скидку 20% на сувенирную продукцию и мягкие игрушки. ОАО «ГУМ» предложит 25% скидку на подарки и сувенирную продукцию, символизирующие праздник. В универмаге «Беларусь» будет снижена стоимость всех непродовольственных товаров на 20%. В УП «Кирмаш» также будет снижена стоимость всех непродовольственных товаров на 22%, правда, только для держателей дисконтной карты.

Кроме того, к празднику организуют выездную торговлю цветами. Цветочную продукцию будут предлагать в оживленных местах. Например, в фойе всех универмагов, ТЦ «Столица», КУП «Минский Комаровский рынок», в других торговых центрах, специализированных магазинах, павильонах, на рынках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2017
валюта курс
EUR 2.0111
USD 1.8891
RUB 3.2544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0111 -0.0149
USD 1.8891 -0.0137
RUB 3.2544 +0.0208
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0100 2.0180
USD 1.8920 1.8980
RUB 3.2400 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0670
EUR/RUB 62.0000 62.5000
USD/RUB 58.3000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте