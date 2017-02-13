14 февраля в Бресте состоится открытие первого в Беларуси инспекционно-досмотрового комплекса, предназначенного для контроля товаров, следующих через границу железнодорожным транспортом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, современный ИДК для сканирования грузовых поездов, следующих через белорусско-польскую границу, построен в районе парка «Заречица» станции «Брест-Северный» в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Китаем.

В церемонии открытия нового объекта примут участие председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, руководство Министерства транспорта и коммуникаций, местных органов власти и управления, представители таможенной службы Польши, посольств Китайской Народной Республики и Казахстана в Республике Беларусь, строительных организаций Бреста. На мероприятии также будут присутствовать представители пекинской компании Nuchtech Company Limited, которая в качестве международной технической помощи осуществила поставку нового оборудования для современного ИДК и финансирование его строительства.

Гости ознакомятся со спецификой работы и техническими возможностями первого в стране инспекционно-досмотрового комплекса на железной дороге. Во время движения поезда, который проследует на выезд из Беларуси, присутствующим продемонстрируют процесс сканирования грузового состава.